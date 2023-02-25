На Лос-Анджелес надвигается снежная буря - такого не было более 30 лет

В пятницу утром Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила штормовое предупреждение в прибрежных городах округа Вентура и горных пригородах Лос-Анджелеса.

К субботе метеорологи прогнозируют рекордный снегопад: ожидается, что в горах к востоку от Лос-Анджелеса выпадет до 2,5 м осадков.

Сильный шторм уже принес резкое похолодание и снегопады во многие северные штаты. При этом резкое похолодание на западном побережье США происходит на фоне изнуряющей рекордной жары в некоторых районах юго-востока страны.

Метеорологические карты показывают, что холодный фронт протянулся вдоль почти всего тихоокеанского побережья Северной Америки, включая и канадскую провинцию Британская Колумбия.

Чуть менее обильные снегопады - до 1,5 м осадков - по данным синоптиков, можно ожидать и в горах вокруг Санта-Барбары. В сочетании с сильным ветром снежная буря принесет с собой почти нулевую видимость.

Сразу несколько волн снегопада, как ожидается, накроют южные отроги гор Сьерра-Невада в центральной и западной части Калифорнии.

„Хочу быть предельно честной с вами. Вообще-то я никогда не видела предупреждений о метели. Я показываю вам эту карту - и вижу на ней оранжевый цвет. Раньше оранжевого на картах я не видела никогда - а я работаю метеорологом в этом регионе почти 14 лет“, - призналась ведущая прогноза погоды в эфире выпуска новостей местного телевидения в Лос-Анджелесе.

Из-за необычно суровой для этих мест погоды в четверг на северо-западе штата закрылись школы. В некоторых районах приостановили работу предприятия и местные законодательные собрания.

„Это первый снежный день за 31 год моей работы в округе“, - цитирует Los Angeles Times сотрудника одной из школ округа Дель-Норте Джеффа Напьера.

Снег, по словам синоптиков, может начаться и в более южных районах Калифорнии, поскольку шторм движется именно в этом направлении.