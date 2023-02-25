25.02.2023, 15:10
ВИДЕО | Мартин Репинский: хочется пожелать, чтобы все были счастливы(4)
На президентском приеме Мартин Репинский выразил мнение, что даже в такие сложные времена, как сейчас, нужно находить повод для радости.
"Радоваться все равно нужно. Никогда не бывает в жизни все идеально. Конечно, война - это катастрофа, жалко тех людей, которые ежедневно должны с этим справляться, воевать и находится в зоне этих событий. Тем не менее, если думать только о плохом, никуда дальше не продвинешься в жизни, тормозишь на одном месте и все“, - сказал Репинский.
„Хочется пожелать, чтобы все были счастливы“, - добавил он.
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