ВИДЕО | Мартин Репинский: хочется пожелать, чтобы все были счастливы

"Радоваться все равно нужно. Никогда не бывает в жизни все идеально. Конечно, война - это катастрофа, жалко тех людей, которые ежедневно должны с этим справляться, воевать и находится в зоне этих событий. Тем не менее, если думать только о плохом, никуда дальше не продвинешься в жизни, тормозишь на одном месте и все“, - сказал Репинский.