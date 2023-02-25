Правда ли, что в новом клипе певица Мадонна сбивает с шахматной доски пешку в цветах украинского флага?

Видео появилось в Сети в середине февраля 2023 года и существует в трёх версиях: короткой (длительностью 5 секунд), немного длиннее (11 секунд) и полной (12 секунд). При этом первые два варианта обрезаны не только по хронометражу, но и по картинке, поскольку лишь в полном ролике видно, что это запись сториз в инстаграме* артистки. В блоге телеканала „Царьград“ в „Дзене“ объяснили, что в своём клипе певица предрекает Украине полный провал: „Это опубликованные ближайшие планы западных кукловодов. Мадонна — давний адепт мистического учения каббалы, которого придерживаются многие из мировой бизнес- и политической элиты. Метафора понятна даже тем, кто не играет в шахматы. Вокруг пешки-Украины — слон, две ладьи и другие фигуры. Затем женская рука лёгким движением опрокидывает пешку (при этом на кадрах не видно лица, поэтому невозможно установить личность этого человека. — Прим. ред.). Это не первый раз, когда эпатажная поп-дива пытается донести до мира таким образом перспективы Украины. В декабре Мадонна опубликовала у себя в соцсети видео, на котором она кладёт украинский флаг себе в рот, несколько секунд жуёт и выплёвывает“.



В Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (120 000 просмотров на момент написания этого разбора) Мадонну назвали „любительницей пожевать укрофлаг“ и отметили, что ролик со сбиванием пешки она выложила перед посланием президента РФ Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. Также вирусный клип появился в других Telegram-каналах (примеры тут, тут, тут и тут), пабликах во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут), „Одноклассниках» и на новостных веб-сайтах. При этом авторы некоторых публикаций утверждают, что на фоне видеоряда играет песня со словами „Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется“.