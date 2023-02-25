ФОТО | ЧМ в Планице: эстонский двоеборец, прошедший потрясающе лыжную гонку, занял шестое место

Ильвес прыгнул на 98 метров и заработал 117,9 балла. Перед лыжной гонкой на 10 км, лидируют норвежский спортсмен Ярл Магнус Риибери японец Рёта Ямамото, прыгнувшие одинаково на 103,5 метра. Ильвес выходил на трассу на 53 секунды позже лидеров.

Во время гонки Ильвес быстро догнал Ёсито Ватабэъ, а в конце первого круга его догнал и австриец Мартин Фриц. В середине второго круга идущие сзади догнали Ильвеса, и эстонец до конца гонки оставался в группе из десяти человек, в которую также входили, например, Йенс Лураас Офтебро, Йоханнес Лампартер и Винценц Гейгер.

Побороться за медали эстонскому лыжнику не удалось, но Ильвес все же пересек финишную черту на высоком шестом месте, что также является его лучшим результатом во взрослом соревновании за титул.

Риибер стал чемпионом мира, опередив немца Юлиана Шмида (+19,4) и австрийца Франца-Йозефа Рерля (+21,0). Опередил Ильвеса (+45,1).

Гонка провалил абсолютный лидер этапа КМ Йоханнеса Лампартера. Австриец, начавший гонку с 17-го места, в итоге оказался на 11-м месте (+49,2).

Эстонский лыжник на данный момент находится на седьмом месте на этапе КМ. Лидирует австриец Йоханнес Лампартер, за ним следуют норвежец Йенс Лураас Офтебро и немец Юлиан Шмид.

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