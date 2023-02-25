Евросоюз ужесточил санкции против России

„Эстония и Евросоюз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины“, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Министр добавил, что этот пакет не может быть последним и что Эстония и Евросоюз продолжат усиливать санкции против России.

10-м пакетом санкций Евросоюз ограничивает возможности России развивать военную промышленность и экономику.

Запреты на экспорт распространяются, например, на редкоземельные металлы, электронные компоненты, машины и машинные детали, грузовики, объективы и камеры, а также другие товары и технологии, которые Украина нашла в российской военной технике. Запреты на импорт распространяются на товары, которые приносят России более миллиарда евро дохода, включая асфальт, битум и различные резиновые изделия.

В целях предотвращения уклонения от санкций Евросоюз по предложению Эстонии запрещает транзит подпадающих под санкции товаров и оружия двойного назначения через территорию России в третьи страны, в первую очередь в Среднюю Азию.

В санкционный список в отношении физических лиц добавлены 87 человек и 34 предприятия, среди которых пропагандисты, военнослужащие, политики, ключевые фигуры аннексированных территорий и группы Вагнера, лица, ответственные за депортацию украинских детей и отвечающие за снабжение иранскими беспилотниками, предприятия, отвечающие за оборонную промышленность, занимающиеся судоходством и, по предложению Эстонии, три крупных российских банка. Вместе с этим под санкции за подрыв территориальной целостности Украины уже внесено около 1700 лиц и предприятий.