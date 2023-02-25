Евросоюз ужесточил санкции против России(11)
Сегодня, 25 февраля, Евросоюз принял новый пакет санкций для ужесточения и усиления ограничительных мер в отношении России, увеличив цену агрессии более чем на 11 миллиардов евро и добавив к ограничениям более 100 физических и юридических лиц.
„Эстония и Евросоюз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины“, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Министр добавил, что этот пакет не может быть последним и что Эстония и Евросоюз продолжат усиливать санкции против России.
10-м пакетом санкций Евросоюз ограничивает возможности России развивать военную промышленность и экономику.
Запреты на экспорт распространяются, например, на редкоземельные металлы, электронные компоненты, машины и машинные детали, грузовики, объективы и камеры, а также другие товары и технологии, которые Украина нашла в российской военной технике. Запреты на импорт распространяются на товары, которые приносят России более миллиарда евро дохода, включая асфальт, битум и различные резиновые изделия.
В целях предотвращения уклонения от санкций Евросоюз по предложению Эстонии запрещает транзит подпадающих под санкции товаров и оружия двойного назначения через территорию России в третьи страны, в первую очередь в Среднюю Азию.
В санкционный список в отношении физических лиц добавлены 87 человек и 34 предприятия, среди которых пропагандисты, военнослужащие, политики, ключевые фигуры аннексированных территорий и группы Вагнера, лица, ответственные за депортацию украинских детей и отвечающие за снабжение иранскими беспилотниками, предприятия, отвечающие за оборонную промышленность, занимающиеся судоходством и, по предложению Эстонии, три крупных российских банка. Вместе с этим под санкции за подрыв территориальной целостности Украины уже внесено около 1700 лиц и предприятий.
Санкции также распространяются на два телеканала – RT Arabic и Sputnik Arabic – которые транслируют российскую пропаганду. Кроме того, гражданам и резидентам России впредь запрещено входить в состав управленческих структур предприятий, предоставляющих жизненно важные услуги в Европейском союзе. Российские физические и юридические лица не могут хранить газ в подземных хранилищах газа Европейского Союза.
Для выявления активов, принадлежащих российскому центральному банку, центральные банки Европейского союза и финансовый сектор должны начать информировать Европейскую комиссию о местонахождении активов. Это поможет Европейской комиссии и компетентным органам государств-членов получить представление об этих активах и продвинуть работу по использованию замороженных активов России в восстановлении Украины.
С начала российской агрессии против Украины Евросоюз постоянно ужесточал санкции против России. На сегодняшний день установлено десять санкционных пакетов, цель которых – повысить цену агрессии для России и вместе с другими внешнеполитическими мерами оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию в Украине