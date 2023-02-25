36-летний Mercedes-Benz хотят продать за полмиллиона долларов

В США на аукционе Broad Arrow на торги выставили Mercedes-Benz W124 1987 года. За этот экземпляр владелец хочет получить от 575 000 до 625 000 долларов.

Дело в том, что эта машина уникальна – она называется Mercedes AMG Hammer. Всего было выпущено только 13 таких седанов, поэтому они сейчас очень ценятся коллекционерами. Главное его отличие под подобных – под капотом. Здесь установлен 6,0-литровый 385-сильный двигатель V8.