25.02.2023, 15:50
36-летний Mercedes-Benz хотят продать за полмиллиона долларов
ФОТО: | imago images/Eibner
Речь идет совсем не о суперкаре, а об обычном снаружи сером седане в кузове W124, сообщает auto24tv.ua.
В США на аукционе Broad Arrow на торги выставили Mercedes-Benz W124 1987 года. За этот экземпляр владелец хочет получить от 575 000 до 625 000 долларов.
Дело в том, что эта машина уникальна – она называется Mercedes AMG Hammer. Всего было выпущено только 13 таких седанов, поэтому они сейчас очень ценятся коллекционерами. Главное его отличие под подобных – под капотом. Здесь установлен 6,0-литровый 385-сильный двигатель V8.