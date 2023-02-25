ФОТО | В Ласнамяэ в парке Юрьевой ночи состоялась церемония, посвященная годовщине Эстонской Республики

В этот день в парке Юрьевой ночи финалист конкурса Eesti Laul Янек Валгепеа исполнил гимн Эстонской Республики, ученики Таллиннской гимназии Лаагна прочли „Манифест ко всем народам Эстонии“, были возложены венки, прозвучали торжественные речи и, конечно же, в башне парка Юрьевой ночи был зажжён огонь.

После окончания церемонии у всех была возможность обменяться мыслями и пожеланиями в честь годовщины республики на свежем воздухе. Поддержать дух и тело, а вместе с ними и праздничное настроение помог предлагаемый на месте горячий суп.