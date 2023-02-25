ФОТО | Ажиотаж вокруг танка: сотни людей устремились на площадь Свободы в Таллинне

Возле привезенного танка — ажиотаж еще до начала официального открытия старта просмотра. Живо интересуются небывалым экспонатом как жители Эстонии, так и туристы. Семейная пара из Хельсинки с удивлением узнают о выставленном российском танке, говорят, что гуляли по Старому городу и случайно набрели к площади Свободы. „Мы сфотографировались, покажем всем родным“, — улыбаются финны.



Мужчины в возрасте внимательно осматривают искореженный металл, обмениваясь версиями, что же могло произойти с техникой. „Пусть стоит здесь, интересно же!“, - машут мужчины. Молодой мужчина ведет прямое включение для своей странички в социальной сети. „Пусть все это видят. Хорошо, что стало достоянием общественности. Когда мы читаем или смотрим новости о войне, это уже не так сильно воздействует на нас, как живой пример перед глазами. Вот он - артефакт настоящих боевых действий и глобальной человеческой инфантильности. За искореженным металлом - десятки тысяч смертей“.



Танки подобного типа российская армия широко использует в войне против Украины. Привезенный в Эстонию в качестве музейного экспоната российский танк был подбит 31 марта 2022 года под Киевом.

Прежде чем танк 72-T выставят в военном музее в Виймси, его покажут в других частях Эстонии. Предложение о сотрудничестве было сделано Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.



На площади Свободы российский танк выставлен c 25 февраля до 2 марта.

Подбитые ВСУ российские танки повезли в Эстонию, Латвию, Литву и Германию, где они будут выставлены в качестве музейных экспонатов, сообщили украинские власти.



