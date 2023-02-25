ФОТОРЕПОРТАЖ | Шествие единства и благодарности прошло в Таллинне: Нам нужно еще больше оружия, танков, авиации, амуниции

В центре Таллина прошло Шествие единства и благодарности. Символ шествия — защитная сетка в цветах украинского и эстонского флагов, сплетенная украинскими и эстонскими женщинами и подростками. „Защитная сетка напоминает о том, что Украина объединила страны в защиту цивилизации и будущего от темных империалистических сил неонацизма“, — рассказывают организаторы мероприятия. Как проходит шествие — в репортаже RusDelfi.