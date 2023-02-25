У мужской сборной Эстонии по баскетболу появился новый спонсор

Первоначальный договор о спонсорстве между Баскетбольным союзом Эстонии и Fenix Casino был подписан на 2023-2025 годы, и его основной целью является выход сборной в финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу. По словам президента Баскетбольного союза Эстонии Прийта Сарапуу, новое трехлетнее спонсорское соглашение придаст эстонской сборной дополнительную уверенность в выходе в финальный турнир.

„Эстония, несомненно, баскетбольная страна, и сейчас у нас одна из самых сильных, молодых и амбициозных мужских сборных за всю историю. Наши молодые таланты определенно жаждут победы, и поддержка нового спонсора в ближайшие три года очень важна, чтобы мы могли лучше подготовиться и играть на высшем уровне“, — прокомментировал Прийт Сарапуу.

„Наша определенная цель — выйти в финал чемпионата Европы со сборной в 2025 году и с помощью спонсоров подарить эстонским любителям баскетбола настоящий баскетбольный праздник. Поддержка Fenix Casino в качестве спонсора поможет нам стать еще сильнее в течение следующих трех лет“, — добавил Сарапуу.

Вчера в отборочном матче чемпионата мира сборная Эстонии обыграла Словению со счетом 79:78. За две секунды до конца Кристиан Кулламяэ забросил решающий трехочковый.

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