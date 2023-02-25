Президент, с которым хотят делать селфи, или Как не отвечать на неудобные вопросы

Примерно в таком же ключе Зеленский отвечал и на остальные вопросы, прозвучавшие на пресс-конференции. Гарантии безопасности для Украины - нужны, работаем; западные истребители - тоже нужны, тоже работаем; риск вторжения России в другие страны, например, Молдову) - реален; Украиной и украинцами - гордится. Хотите сделать селфи (это реальная просьба, прозвучавшая от азербайджанского журналиста) - поднимайтесь на сцену, сфотографируемся. Одним словом, все вполне предсказуемо, без сенсаций.

Не меняет позиции Зеленского и сегодняшние китайские предложения по политическому урегулированию конфликта: это, мол, не готовый план, а только мысли по поводу, но работать с Китаем согласен, хорошо бы с Си Цзиньпином встретиться.

Журналисты пытались конкретизировать: даже если президент Турции Эрдоган пригласит в Анкару за стол переговоров, за которым уже будет сидеть Путин, - все равно никаких переговоров? Зеленский стоял на своем: до 24 февраля прошлого года он о таких переговорах просто мечтал, сегодня там говорить не с кем и нет о чем.

Президент Украины все так же убежден, что ключевым условием для старта любого переговорного процесса является вывод всех российских войск с территории Украины. То есть, исходя из того, что планов заканчивать „специальную военную операцию“ у Владимира Путина нет - мы в этом убедились из его послания, - ни у каких переговоров на сегодня перспектив нет.

Поэтому и неудивительно, что главной новостью пресс-конференции стало то, что ничего во взглядах Зеленского на войну, мир, переговоры с Путиным, да все на свете - не изменилось.

На календаре - годовщина начала большой войны. Зеленский по вполне понятным причинам общается с журналистами редко. Паззл сложился, и сеанс общения президента Украины с журналистами стал органичной частью насыщенной программы, которую в Киеве подготовили в этот день.

Бывает, что пресс-конференции созывают, когда тому или иному политику нужно озвучить какую-то важную новость. Бывает, когда особо сказать нечего, но не провести пресс-конференцию странно. Ситуация с сегодняшней большой пресс-конференцией Владимира Зеленского - именно из второго разряда.

Впрочем, было бы неправильно не вспомнить два момента пресс-конференции, которые показали в Зеленском не просто человека-функцию - президента воюющей страны, символ сопротивления, возможно, самый узнаваемый украинский бренд.

Это самая концовка пресс-конференции, когда Зеленский, едва сдерживая слезы, рассказывал о том, как война повлияла на его семью.

И еще один момент, когда прозвучал один из немногих вопросов от украинских журналистов (организаторы мероприятия явно давали больше возможностей представителям иностранной прессы). Журналистка принадлежащего Петру Порошенко „5 канала“ в длинном спиче, обращенном к Зеленскому, попыталась спросить у президента, почему ее канал был выключен из кабельных сетей и не взят в „телемарафон“, не считает ли Зеленский себя ответственным за то, что до последних дней перед началом большой войны убеждал украинцев, что нападения России не будет. В конце концов, что сейчас происходит с бывшим главой Службы безопасности Украины, президентским другом детства Иваном Бакановым, которого уволили прошлым летом.

Ответ на него показал, что быть символом, с которым все стремятся делать селфи, Зеленскому нравится быть значительно больше, чем отвечать на неудобные вопросы. От явно вышедшего из себя президента мы услышали, что именно Зеленский уничтожил российское присутствие в парламенте, закрыл пророссийские телеканалы, Минских соглашений не подписывал (это явно был камень в огород Порошенко) и вообще сыграл не последнюю роль в том, что Киев остается не оккупированным.

Ни на один из вопросов, заданных журналисткой, Зеленский по сути так и не ответил. Но показательно, что они прозвучали вообще. И не исключено, что такие вопросы и подобные им ему будут задавать вновь и вновь.

Да, сейчас, когда украинский президент является одним из самых популярных политиков мира, отсутствие ответов на них ему особого вреда не наносит. Но так не будет продолжаться вечно: уже сейчас понятно, что как минимум после победы Украины (а то и раньше) Зеленскому и его команде будет уже недостаточно „обязательной программы“ из дежурных и предсказуемых ответов на вопросы.