При пожаре на счету каждая минута. Насколько быстро помощь прибудет к вам?
Задумывались ли вы о том, сколько времени с того момента, когда умный датчик дыма или угарного газа сработает и сообщит, что все может закончиться печально, потребуется патрулю, чтобы добраться до вас?
Установить контакт следует в течение трех минут
В начале февраля в Харьюмаа дымовой датчик спас четырех маленьких детей и их отца. Дети легли вечером спать, хозяйка ушла из дома. Отец детей заснул, не погасив стоявшие на столе свечи. Они догорели и подожгли лежавшие на столе вещи. Мужчина проснулся из-за сработавшего датчика, также прибор отправил сигнал в центр управления G4S, откуда позвонили владельцу, который сообщил, что уже тушит возгорание и справится сам. В данном случае было достаточно сигнала тревоги, но как быстро при необходимости приехала бы помощь?
„Когда поступает сигнал тревоги, прежде всего нам надо в течение трех минут установить контакт с клиентом. Если за это время удается связаться с ним, мы выясняем, нужен ли патрульный автомобиль или ситуация под контролем“, – сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.
„Если говорить о всей Эстонии, средняя скорость реагирования у нас девять минут. Конечно же, она варьируется: в городе реагируем быстрее, за пределами населенного пункта – немного медленнее“, – отметил Тяэкер.
Помимо патрулей, при необходимости на ситуацию отреагируют 12 команд спасателей-добровольцев, которые при возможности могут еще более сократить время прибытия на место. „Разумеется, надо учитывать, что это добровольцы, они не могут быть на страже каждую секунду“, – подчеркнул Тяэкер.
В половине случаев причиной является пригоревшая еда
Главная причина, почему срабатывает датчик, – пригоревшая еда. „Через датчики Nublu нам поступает от двух до трех тысяч сигналов в месяц, и примерно в 50 процентах из них причиной является пригоревшая еда“, – сказал Тяэкер.
Тяэкер добавил, что в таком случае люди обычно сами сообщают, что дело в пригоревшей еде и все под контролем.
„Но бывали и ситуации, когда сначала звонят и говорят, что ситуация под контролем, а через некоторое время перезванивают и сообщают, что помощь все-таки нужна“, – отметил Тяэкер.
Однако даже если клиент звонит и уведомляет, что все в порядке, центр управления продолжает наблюдать за ситуацией. Если датчик по-прежнему передает сигнал тревоги и сигнал быстро возрастает до третьего или четвертого уровня, что уже опасно для жизни, центр управления может принять решение отправить на место происшествия помощь или при необходимости звонит напрямую в Спасательный департамент.
Большинство сигналов тревоги поступает во внерабочее время – в выходные или вечером в будни, когда люди готовят дома еду или топят печь. По ночам, когда люди спят дома, причиной сигналов тревоги чаще всего становятся неисправные электросистемы или слишком рано закрытая задвижка печи.
Дымовые датчики стали в Эстонии обязательными еще 14 лет назад. С 2018 года во избежание несчастных случаев, произошедших из-за газовых установок, появилась обязанность устанавливать и датчик угарного газа – в жилых помещениях, в которых есть соединенный с трубой газовый прибор, например, газовый водонагреватель в ванной или на кухне. С 2022 года датчик угарного газа является обязательным и для зданий, в которых есть топки, работающие на твердом топливе.