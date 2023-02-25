При пожаре на счету каждая минута. Насколько быстро помощь прибудет к вам?

Установить контакт следует в течение трех минут

В начале февраля в Харьюмаа дымовой датчик спас четырех маленьких детей и их отца. Дети легли вечером спать, хозяйка ушла из дома. Отец детей заснул, не погасив стоявшие на столе свечи. Они догорели и подожгли лежавшие на столе вещи. Мужчина проснулся из-за сработавшего датчика, также прибор отправил сигнал в центр управления G4S, откуда позвонили владельцу, который сообщил, что уже тушит возгорание и справится сам. В данном случае было достаточно сигнала тревоги, но как быстро при необходимости приехала бы помощь?

„Когда поступает сигнал тревоги, прежде всего нам надо в течение трех минут установить контакт с клиентом. Если за это время удается связаться с ним, мы выясняем, нужен ли патрульный автомобиль или ситуация под контролем“, – сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

„Если говорить о всей Эстонии, средняя скорость реагирования у нас девять минут. Конечно же, она варьируется: в городе реагируем быстрее, за пределами населенного пункта – немного медленнее“, – отметил Тяэкер.

Помимо патрулей, при необходимости на ситуацию отреагируют 12 команд спасателей-добровольцев, которые при возможности могут еще более сократить время прибытия на место. „Разумеется, надо учитывать, что это добровольцы, они не могут быть на страже каждую секунду“, – подчеркнул Тяэкер.

В половине случаев причиной является пригоревшая еда

Главная причина, почему срабатывает датчик, – пригоревшая еда. „Через датчики Nublu нам поступает от двух до трех тысяч сигналов в месяц, и примерно в 50 процентах из них причиной является пригоревшая еда“, – сказал Тяэкер.

Тяэкер добавил, что в таком случае люди обычно сами сообщают, что дело в пригоревшей еде и все под контролем.

„Но бывали и ситуации, когда сначала звонят и говорят, что ситуация под контролем, а через некоторое время перезванивают и сообщают, что помощь все-таки нужна“, – отметил Тяэкер.