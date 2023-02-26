Большая дуэль Каи Каллас и Мартина Хельме в прямом эфире: кто определит будущее Эстонии в переломную эпоху?

Читатели Delfi, не планируйте ничего на вечер воскресенья, 26 февраля! В 18.30 на странице нашего портала председатель ЕКРЕ Мартин Хельме и лидер Партии реформ Кая Каллас скрестят шпаги аргументов в борьбе за свое видение будущего Эстонии.

Почти два месяца политические партии вели активную предвыборную кампанию. Политики, стремящиеся в Рийгикогу, обсуждали всевозможные вопросы в рамках различных дебатов как на каналах Delfi, так и в других СМИ Эстонии.

Есть признаки того, что после выборов либо Партия реформ, либо EKRE, скорее всего, будут играть решающую роль в определении направления развития Эстонии. Правительственная коалиция не может быть сформирована без одной из этих партий. Поэтому от Мартина Хельма или Каи Каллас в значительной степени будет зависеть, в каком направлении будет двигаться Эстония после выборов.

Незадолго до открытия предварительного и электронного голосования, череда предвыборных материалов Delfi будет завершена крупной прямой трансляцией „Каллас против Хельме“ в это воскресенье.

В течение полутора часов политикам зададут вопросы об их взглядах и поступках. Каллас и Хельме также получат возможность проверить аргументы друг друга „на прочность“. Программа будет транслироваться в прямом эфире на Delfi и RusDelfi. Данные дебаты - это последний шанс для политических фигур сразиться напрямую на равных.

Модераторами дебатов выступят журналисты Кярт Анвельт из Eesti Päevaleht и Раймо Поом из Delfi.