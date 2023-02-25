С сегодняшнего дня в Таллинне можно увидеть подбитый прошлой весной под Киевом российский танк Т-72

Привезенный в Эстонию в качестве музейного экспоната российский танк был подбит 31 марта 2022 года под Киевом.

Танки подобного типа российская армия широко использует в войне против Украины, однако несет при этом большие потери. Причина кроется как в тактических ошибках россиян, так и в конструктивных недостатках самого танка, но прежде всего в том, что российские танки уничтожаются в результате эффективных контрмер украинской армии. Украина получила от западных стран тысячи противотанковых средств различных типов, но больше всего ценится подаренный Эстонией Javelin.

По словам руководителя Эстонского военного музея Хеллара Лилля, представленный танк участвовал в нападении на Киев с целью уничтожить независимость, демократию и культуру Украины. "Но он был разбит, и мы должны и впредь делать всё, чтобы только подбитые российские танки достигли центральных площадей Киева и Таллинна и других мест в свободном мире“.

Т-72 На выставке представлена ​​модификация танка Т-72 - Т-72Б3. Т-72 разрабатывался в Советском Союзе с 1967 по 1973 год под руководством Леонида Карцева и Валерия Вендиктова. Производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле, поступил на вооружение Советской Армии в 1973 году. В СССР и России, в бывшей Чехословакии, Польше, бывшей Югославии, Индии и Ираке было произведено более 30 000 танков и его модификаций. Это самый массовый танк второго поколения, различные модификации которого до сих пор находится на вооружении почти в 40 странах. Т-72Б3 представляет собой усовершенствованную модель, с 2011 года произведено более 2000 единиц. Это экономичная серийная альтернатива танку Т-90А, производство которого началось в 1992 году. Украинцы успешно подбивали танки Т-72Б3 с помощью артиллерии, противотанковых мин и беспилотников Bayraktar TB2. Большое количество различных модификаций Т-72 попало в руки украинской армии в качестве трофеев. Подбитый танк Т-72Б3 построен на Уральском вагоностроительном заводе в Нижнем Тагиле.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца заявила, что Украина не сдастся в войне. „Вчера исполнился год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Единственной причиной этой ничем не спровоцированной агрессии стали неоимпериалистические и экспансионистские амбиции российского государства и его высшего руководства“, — сказала она. „Украина продолжает бороться за свободу. Против геноцидной агрессии России мы будем бороться столько, сколько потребуется, у нас нет другого выбора, кроме как выиграть эту войну“.

„Мы глубоко благодарны Эстонии и всем нашим союзникам за их поддержку в нашей борьбе со злом. Сейчас нам нужно больше оружия, особенно артиллерии и боеприпасов, танков, ракет большой дальности и истребителей, чтобы оттеснить агрессора к международно признанным границам Украины и восстановить суверенитет и территориальную целостность нашей страны“, - сказала Беца.

Подбитый российский танк будет выставлен на всеобщее обозрение на площади Свободы до 2 марта. После этого его покажут в других городах нашей страны, а затем перевезут в Эстонский военный музей.