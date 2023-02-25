ФОТО | В Вильяндимаа водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет

По предварительным данным, около деревни Пуйату в Вильяндимаа водитель Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, в результате чего машина перевернулась на крышу. Приехавшие на место медики осмотрели водителя - к счастью, он не пострадал. Известно, что водитель автомобиля был трезв и имел право управлять автомобилем.