25.02.2023, 10:10
ФОТО | В Вильяндимаа водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера поздно вечером, около 21:30, на 87-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме.
По предварительным данным, около деревни Пуйату в Вильяндимаа водитель Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, в результате чего машина перевернулась на крышу. Приехавшие на место медики осмотрели водителя - к счастью, он не пострадал. Известно, что водитель автомобиля был трезв и имел право управлять автомобилем.
Департамент транспорта предупреждает участников дорожного движения, что во многих частях Эстонии дороги местами очень скользкие.