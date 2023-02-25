Зимний фестиваль в Пыхья-Таллинне: ярмарка, гуляния и концерт Fancy

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, у разных народов много похожего в торжествах по случаю окончания зимы. „Общее в масленичных гуляниях — большой праздник перед спокойным временем поста. На зимнем фестивале можно будет познакомиться с давними обычаями. Также настроение будут создавать ярмарка, концерт, традиционные угощения и сжигание чучела“.

Управа Пыхья-Таллинна приглашает всех во двор общественного центра справить Масленицу, чтобы весело проводить зиму и встретить весну. „О программе позаботятся коллективы Международного объединения национально-культурных обществ „Лира“, ансамбль народного танца „Kullaketrajad“, отечественный артист Сергей Маасин и международная звезда Fancy“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Fancy – поп-исполнитель из Европы. Его хиты „Flames of Love“, „Bolero (Hold Me in Your Arms Again)“, „Lady of Ice“, „Slice Me Nice“ и многие другие хорошо известны разным поколениям.

Пыхья-Таллиннский масленичный зимний фестиваль состоится в субботу, 25 февраля во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Ярмарка будет открыта с 12:00 до 18:00, концерт начнется в 15:00. Первыми на сцену выйдут национальные коллективы из объединения „Лира“, с детьми будет играть „Teater 316“, с танцами выйдет коллектив „Kullaketrajad“. Затем последует выступление Сергея Маасина, после чего на сцену выйдет главный исполнитель Fancy. Фестиваль закончится сожжением соломенной куклы.

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