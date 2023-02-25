Байден назвал китайский мирный план по Украине „выгодным только России“

„[Президент России Владимир] Путин аплодирует ему, как же он может быть чем-то хорошим?“ — сказал Байден.

Президент США также назвал „нерациональной“ саму идею того, что Китай пытается участвовать в переговорах об исходе „тотально несправедливой войны“ для Украины.

Накануне, в годовщину вторжения РФ в Украину, Китай представил план „по политическому решению украинского кризиса“. В плане 12 пунктов, среди которых прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций.

МИД России, комментируя план, заявил, что Москва ценит „искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами“. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что предложения являются не планом, а просто набором мыслей, но положительно оценил то, что Китай начал говорить об Украине.