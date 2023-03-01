Умер Энн Удам - один из создателей эстонского триатлона

За историей рождения эстонского триатлона в 1984 году стоят три человека: первые соревнования по триатлону организовал Вокал Аадо Пекк, затем Рене Меймер в Отепяа и третьи соревнования в Таллинне под озером Харку - Энн Удам. Соревнования в Отепяэ и Таллинне проводились уже по стандартным правилам: плавание с совместного старта, велогонка и бег.

Одно из первых соревнований по триатлону в Эстонии на озере Харку по дистанции было похоже на распространенный сегодня половинчатый Ironman: 1,1 км плавание, 87 км велогонка и 19,8 км бега. На старте было много сильных спортсменов того времени: Руно Руубель, лыжник-биатлонист Калью Оясте, один из первых триатлонистов из нашей страны - Олег Лядов, поехавший на семпионат мира Ironman в Гавайи, а также молодой Яан Пехк, чей путь к вершине был прерван катастрофой парома „Эстония“.

Самое яркое воспоминание об Энн Удам, который шесть раз организовал триатлон в Харку, связано с соревнованием в 1988 году, когда он в качестве судьи сумел разозлить спортсмена сборной СССР Сергея Якушена. „Человек начал праздновать победу за километр до конца гонки и сорвал с себя рубашку“, — вспоминал Удам на свое 75-летие. „На самом деле я не снял его с трассы, но я оштрафовал его на три минуты за то, что он выступал с обнаженной грудью“.

Удам также поделился захватывающими историями о другом мероприятии по триатлону, Trans Eesti, где пройденные дистанции были размером с полноценный Ironman. „Затем мы проплыли 3,8 км в Пюхаярве, продолжили путь на велосипеде 180 км до Коса, а затем пробежали марафон до финиша, который находился на стадионе Кадриорг“. Однако, по словам Удама, это мероприятие было очень тяжело организовать, так как количество автотранспорта вместе с интенсивностью движения на маршруте стало опасно возрастать.

По словам Юри-Микка Удама (внука Энна Удама), его дед часто делился своими воспоминаниями, триатлон всегда был в его сердце.

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