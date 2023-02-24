24.02.2023, 21:07
Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме
ФОТО: Delfi Meedia
Председателю Центристской партии и спикеру Рийгикогу Юри Ратасу на президентском приеме стало плохо и ему вызвали скорую.
По словам журналистов, ставших свидетелями происшествия, сначала послышался громкий грохот, а затем окружающие увидели лежащего на полу Юри Ратаса. Мужчину тут же попытались привести в чувство. Вокруг Ратаса тут же образовалась „стена“ из людей, чтобы закрыть обзор репортерам.
Журналисты, присутствовавшие на месте, утверждают, что для лидера Центристской партии вызвали скорую помощь, а затем помогли ему выйти из концертного зала „Эстония“.
Никто из представителей Центристской партии пока не прокомментировал инцидент.