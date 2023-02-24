Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме

По словам журналистов, ставших свидетелями происшествия, сначала послышался громкий грохот, а затем окружающие увидели лежащего на полу Юри Ратаса. Мужчину тут же попытались привести в чувство. Вокруг Ратаса тут же образовалась „стена“ из людей, чтобы закрыть обзор репортерам.