Евгений Криштафович: „Путина надо добить – свободу распространить на восток от Нарвы!“
Сегодня в честь 105-й годовщины независимости Эстонии президент Алар Карис выступил с торжественной речью. RusDelfi публикует комментарий кандидата в Рийгикогу от партии Реформ Евгения Криштафовича.
Как в речи президента Кариса, так и в выступлениях российских антифашистов перед посольством сегодня звучал один важнейший тезис – больше оружия и военной помощи Украине! Потому что единственный путь ускорить конец этой безумной войны заключается в том, чтобы добить агрессора, освободить Крым и начать процесс восстановления в России демократического государственного устройства.
В 2010 году, когда нашу страну по приглашению Фонда Открытой Эстонии посетила Валерия Новодворская, она подняла тост: „За нашу и вашу свободу!“. Тогда это многим казалось странным рудиментом из позднеперестроечного времени, неуместного в новом веке. Ведь, как и сегодня сказал президент – „свобода начинается в Лухамаа, Койдула и Нарве“, а проблемы с ней оставались только в России. Но это ведь их, а не наше дело! Однако, Новодворская была права: без свободы в России наша свобода является чрезвычайно хрупкой, точно стеклянный монумент героям Освободительной Войны. Как хрупкой была бы свобода и независимость Бельгии, Голландии, Дании и Люксембурга, если бы у власти в Германии до сих пор стоял бы идейный наследник Адольфа Гитлера.
В отличие от режима немецкого фюрера в 1945-ом, мы не уничтожили окончательно преступное советское наследие в 1991 году на всём пространстве бывшего союза. И теперь метастазы советской реакции, направляемые из Кремля, пытаются убивать здоровое открытое общество, которое появилось на развалинах СССР: в Украине, а также Молдове и Грузии – там, где эти метастазы оказались недолеченными.
Основная вина за это лежит, несомненно, на режиме фашиста Путина, который за геноцид и военные преступления должен предстать перед судом. Однако, в политическом смысле нельзя снимать вины и с прокремлёвских коллаборационистов в Киеве, Кишинёве и Тбилиси, равно как и с „путинфершейеров“ в Европейских столицах, начиная с бывших глав правительств Шрёдера и Берлускони, заканчивая сервильными депутатами Жданок, Вагенкнехт, Тоом, Ушаковым. И никакие нынешние суетливые поездки Кылварта во Львов не помогут отмыться от этого сотрудничества уже никогда!
Но вопросы персональной ответственности будут важны в будущем, а сейчас самое главное – добить преступную военную хунту как можно скорее и помочь сохранить при этом как можно больше жизней простых людей, как в Украине, так и в других странах. И для этого как воздух нужны новые поставки вооружения Украине. Леопарды, Хаймарсы и Байрактары в отношении нас работают как вакцина, которая должна остановить распространение советского вируса там, где он бушует сейчас. Чтобы нам не пришлось испытать его на себе.
Когда вирус будет уничтожен, важнейшим вопросом будет восстановление (если хотите – выздоровление) российского гражданского общества на принципах свободы и демократии. Им надо будет протянуть руку и помочь в этом долгом реабилитационном процессе. Это в наших собственных интересах, поскольку демократическая Россия будет угрожать Эстонии не больше, чем сегодняшняя ФРГ угрожает Бельгии и Нидерландам.
Но это вопрос будущего. Будущего, ошибочно кажущегося столь далёким и призрачным, что в сегодняшней юбилейной речи президент Карис не сказал об этом ни единого слова. Значит, будет говорить через год, так как будущее России без Путина уже стоит на пороге.
Перевод речи в полном объеме можно почитать тут