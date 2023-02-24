Евгений Криштафович: „Путина надо добить – свободу распространить на восток от Нарвы!“

Как в речи президента Кариса, так и в выступлениях российских антифашистов перед посольством сегодня звучал один важнейший тезис – больше оружия и военной помощи Украине! Потому что единственный путь ускорить конец этой безумной войны заключается в том, чтобы добить агрессора, освободить Крым и начать процесс восстановления в России демократического государственного устройства.

В 2010 году, когда нашу страну по приглашению Фонда Открытой Эстонии посетила Валерия Новодворская, она подняла тост: „За нашу и вашу свободу!“. Тогда это многим казалось странным рудиментом из позднеперестроечного времени, неуместного в новом веке. Ведь, как и сегодня сказал президент – „свобода начинается в Лухамаа, Койдула и Нарве“, а проблемы с ней оставались только в России. Но это ведь их, а не наше дело! Однако, Новодворская была права: без свободы в России наша свобода является чрезвычайно хрупкой, точно стеклянный монумент героям Освободительной Войны. Как хрупкой была бы свобода и независимость Бельгии, Голландии, Дании и Люксембурга, если бы у власти в Германии до сих пор стоял бы идейный наследник Адольфа Гитлера.

В отличие от режима немецкого фюрера в 1945-ом, мы не уничтожили окончательно преступное советское наследие в 1991 году на всём пространстве бывшего союза. И теперь метастазы советской реакции, направляемые из Кремля, пытаются убивать здоровое открытое общество, которое появилось на развалинах СССР: в Украине, а также Молдове и Грузии – там, где эти метастазы оказались недолеченными.