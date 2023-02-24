Украинец Иван Завражнов: „я смог почувствовать себя защищенным лишь в Эстонии“

Иван Завражнов. Прибыл в Эстонию 27 апреля 2022 года, прожил в стране до 25 октября.

24 февраля 2022 года в Украине началась война и следующие 8 недель в Мариуполе я буду в прямом смысле выживать – без электричества, отопления, воды, газа, интернета и мобильной связи. Без всех благ цивилизации, без еды и воды. Под постоянными обстрелами и бомбежками. Российская Федерация целенаправленно уничтожала мой город и его жителей – здание за зданием, семью за семьей. 100 тысяч человек погибли, практически все жилые дома были уничтожены, людей хоронили повсюду, кого-то не хоронили вовсе – некому было. Многие были погребены под завалами разрушенных зданий. Мариуполь превратился в город-кладбище. В середине апреля на мой дом была брошена авиабомба, чудом мне и моей маме удалось выжить. Несколько дней мы ночевали под открытым небом - после чего были депортированы в РФ. Мариуполь был оккупирован и окружен со всех сторон, выехать на подконтрольную территорию Украины не было возможности. В экстренном режиме мы покинули Россию и оказались в Эстонии. Мариуполь и сегодня остаётся в оккупации.

Благодаря Эстонии, 24 февраля для меня – это и светлая дата тоже. День Независимости страны, которая подарила мне и моей маме вторую жизнь. Мы были очень тепло приняты в Эстонии, нам предоставили жилье, питание и качественное медицинское обслуживание. Я каждый день про себя благодарил и благодарю Евросоюз и НАТО за ощущение безопасности. Россия развязала войну в Украине еще в 2014 году, всё это время мариупольцы жили как на пороховой бочке. Поэтому я смог почувствовать себя защищенным лишь в Эстонии. Впервые за 10 лет.

Сейчас я живу в США, но каждый день я вспоминаю с теплотой об Эстонии. Я прожил всю жизнь в Украине, при этом полгода в Эстонии стали для меня определяющими. Я чувствую, что заново родился в Эстонии, теперь это моя вторая Родина. Потрясающие люди: добрые, красивые, интересные. Сколько же поддержки эстонцы оказывают украинцам! Во всём. И всегда.