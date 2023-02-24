ФОТО | Потрясающая игра! Баскетбольная сборная Эстонии обыграла Словению, благодаря трехочковому броску на последних секундах

Эстония лучше начала матч и выиграла первую четверть со счетом 24:16, но к перерыву ушла, проигрывая в счете Словении 40:37. В середине третьей четверти эстонцам снова удалось выйти вперед, но перед четвертой четвертью Словения выигрывала со счетом 59:55.

До конца игры оставалось девять секунд, когда Алексей Ноколич реализовал два штрафных броска и вывел Словению вперед 78:75. За шесть секунд до конца на линию штрафных бросков был также отправлен Кристьян Кулламяэ, который забросил первым и специально промазал вторым броском, подхватив отскок и забросив в корзину, но, по мнению судей, эстонец слишком рано пересек линию.

Однако словенский баскетболист Зига Самар допустил ошибку во время паса и мяч ушел к эстонской сборной, а Кулламяэ нанес сложный дальний бросок за две секунды до конца игры, что принесло Эстонии победу со счетом 79:78.

Хуго Тоом стал самым результативным в составе сборной Эстонии, набрав 15 очков. Каспар Трейер добавил 13 очков, а Кристиан Кулламяэ - 12 очков. Микк Юркатамм набрал 11 очков. Лучшим в составе Словении стал Грегор Глас с 18 очками.

Эстония, одержавшая свою третью победу и потерпевшая восемь поражений, делит пятое место с Израилем в группе J, Словения занимает третье место с семью победами и четырьмя поражениями. Словения гарантировала себе путевку в финальную часть чемпионата мира, Эстония на ЧМ не пробилась.

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