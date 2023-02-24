ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (366-й день) | Год войне в Украине

По случаю годовщины начала российского вторжения Владимир Зеленский обратился к украинцам.

В 15-минутном видео президент Украины перечислил ключевые моменты войны, а в конце пообещал сделать все, чтобы страна победила уже в этом году.

„Год назад в этот день с этого же места около 7:00 утра я обратился к вам с кратким заявлением всего на 67 секунд. В ней прозвучали две самые главные и тогда и сейчас вещи — Россия начала против нас полномасштабную войну. И то, что мы сильные, готовы ко всему и победим всех. Потому что мы – это Украина“, - так начал речь глава государства.

„Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости“.

„Его главный результат — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу“.

Вот, что написал Джо Байден в Twitter к годовщине войны:

Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой для России. Никогда.

Высказался также Дмитрий Медведев

Год, как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов…

Потом, вероятнее всего, начнётся не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины… И в какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт.