ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (366-й день) | Год войне в Украине
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее. Сегодня - год трагедии украинского народа.
По случаю годовщины начала российского вторжения Владимир Зеленский обратился к украинцам.
В 15-минутном видео президент Украины перечислил ключевые моменты войны, а в конце пообещал сделать все, чтобы страна победила уже в этом году.
„Год назад в этот день с этого же места около 7:00 утра я обратился к вам с кратким заявлением всего на 67 секунд. В ней прозвучали две самые главные и тогда и сейчас вещи — Россия начала против нас полномасштабную войну. И то, что мы сильные, готовы ко всему и победим всех. Потому что мы – это Украина“, - так начал речь глава государства.
„Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости“.
„Его главный результат — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу“.
Вот, что написал Джо Байден в Twitter к годовщине войны:
Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой для России. Никогда.
Высказался также Дмитрий Медведев
Год, как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов…
Потом, вероятнее всего, начнётся не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины… И в какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт.
Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие.
Мэр Киева Виталий Кличко — о годе войны в цифрах
С 24 февраля 2022 года в Киеве:
Воздушная тревога прозвучала 680 раз
Повреждены более 700 зданий: 417 многоэтажных, 109 частных домов, 93 учебных заведения
„Киевская служба спасения“ совершила 48 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице
Бригады „скорой“ совершили 929 выездов на места ракетных атак и атак дронами, оказали помощь 713 пациентам
Погибли в столице более 160 гражданских жителей, среди них — пять детей
Зарегистрированные в Киеве более 229 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых — 40 тысяч детей
Метро, как укрытие, принимало одновременно до 66 940 киевлян
Звезды кино и музыки обратились к украинцам со словам поддержки в годовщину войны
Обращения записали более 30 знаменитостей. Среди них актриса Джулия Робертс и Барбара Стрейзанд, актеры Морган Фримен и Итан Хоук, астронавт Скотт Келли, участники групп Imagine Dragons и Bring Me the Horizon, историк Тимоти Снайдер.
Обращения выложил United24 — проект по сбору пожертвований для Украины, запущенный президентом страны Владимиром Зеленским.
„Мы публикуем это видео с благодарностью к каждому, кто поддерживает Украину в самый трудный период нашей истории и верит в Великую Украинскую Победу“, — говорится в посте United24.
Евгений Пригожин заявил о захвате наемниками ЧВК Вагнера села Берховка к северу от Бахмута. Берховка практически вплотную примыкает к окраинам города.
При этом Генштаб ВСУ в утренней сводке заявлял о безуспешном наступлении российских сил в районе Берховки.
Минобороны РФ пока не комментировало возможный захват села.
Великобритания расширила санкции против России
В санкционные списки попали еще 92 физических и юридических лица, среди которых руководители „Росатома“, крупнейших оборонных предприятий „Ростеха“ и „Алмаз-Антея“, представители „Газпрома“ и „Аэрофлота“, главы четырех банков и другие представители российской элиты. В их числе — глава Минцифры Максут Шадаев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заммэра Москвы Максим Ликсутов, бывший премьер-министр Виктор Зубков, глава „Северного потока -2“ Маттиас Варниг, мать гимнастки Алины Кабаевой Любовь Кабаева.
Также Великобритания вводит запрет на экспорт всех комплектующих, которые Россия использовала на поле боя до настоящего времени. Это в том числе авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским ВПК, в том числе для производства беспилотников.
Также США вместе с партнерами по G7 анонсируют широкомасштабные санкции против ключевых отраслей экономики РФ.
Ограничения коснутся более 200 физических и юридических лиц, в том числе в третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России.
Белый дом не видит признаков того, что Владимир Путин готов применить ядерное оружие в Украине
„Мы внимательно следим за всем, что делает Россия в области ядерных вооружений, и насколько можно сейчас заключить, мы не видим никаких признаков того, что Путин принял решение применить ядерное оружие в Украине или где бы то ни было еще“, — заявил в беседе с „Дождем“ представитель Совета безопасности США Джон Кирби.
Министр обороны Украины: „Будет контрнаступление. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить и обеспечить его“
„Год назад нам было трудно добывать серьезное оружие. Сегодня цивилизованные страны видят, что мы щит Европы на востоке. Без Украины Европа никогда не будет в безопасности, — пишет Алексей Резников в фейсбуке. — Это был год великих героев и великих трагедий. Мы выстояли в этом году. Мы вступаем в новый период. С новой миссией к победе“.
Прокуратура Владимира обратилась в суд с требованием ограничить доступ к ютьюбу
Карточка иска размещена на сайте Ленинского районного суда Владимира, внимание на нее обратило местное издание „Довод“.