ВИДЕО | Любовь Соболь: „Никаких розовых очков в отношении Путина у меня нет. Это человек, который будет давить, убивать, сажать и запугивать до конца своего правления“

Тем не менее среди местных жителей находятся и те, кто поддерживает Путина и его политику. Любовь Соболь полагает, что это проблема не только Эстонии - схожие настроения наблюдаются, например, и в Германии. По ее мнению, прокремлевские взгляды разделяют те, кто уехал из России много лет и следит за российской новостной повесткой только через телевидение. Им, как правило, она задает один вопрос: „Если вы так любите Путина, то почему не находитесь в России? Посмотрите, что там происходит не как турист, а как житель. После этого вы не будете больше верить российской пропаганде“.