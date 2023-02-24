ВИДЕО | Любовь Соболь: „Никаких розовых очков в отношении Путина у меня нет. Это человек, который будет давить, убивать, сажать и запугивать до конца своего правления“(34)
Сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, возле посольства РФ в Таллинне проходит антивоенный митинг. Одна из участниц - российский политический и общественный деятель Любовь Соболь - ответила на вопросы корреспондента RusDelfi о том, что она думает о поддержке Путина среди русскоязычных жителей Эстонии, чувствует ли она себя в безопасности, находясь в нашей стране, и про условия, в которых содержат ее соратника Алексея Навального.
Любовь Соболь считает, что в Эстонии полиция действительно заботится о безопасности каждого человека в стране. К тому же она отмечает, что эстонское государство оказало огромную поддержку украинцам, вынужденным бежать от войны.
Тем не менее среди местных жителей находятся и те, кто поддерживает Путина и его политику. Любовь Соболь полагает, что это проблема не только Эстонии - схожие настроения наблюдаются, например, и в Германии. По ее мнению, прокремлевские взгляды разделяют те, кто уехал из России много лет и следит за российской новостной повесткой только через телевидение. Им, как правило, она задает один вопрос: „Если вы так любите Путина, то почему не находитесь в России? Посмотрите, что там происходит не как турист, а как житель. После этого вы не будете больше верить российской пропаганде“.
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