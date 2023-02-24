ФОТО | В российских городах начали задерживать людей, которые выходят на антивоенные акции

В частности, в Барнауле задержаны не менее пяти человек, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Четверо из них — за то, что установили антивоенные таблички на центральной площади города и возложили возле них цветы; еще один человек — за то, что вышел на пикет с плакатом „Хватит молчать“.

В Екатеринбурге во время возложения цветов к мемориалу „Маска скорби“ задержали не менее восемь человек. Среди них есть двое журналистов и как минимум двое несовершеннолетних, пишет „ОВД-Инфо“.

В Петербурге, как сообщают „Бумага“ и „ОВД-Инфо“, были задержаны не менее девяти человек за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко.

В подмосковном Королеве задержали девушку с плакатом „Я за мир“, в Иркутске — женщину с плакатом „Требую вывести войска РФ из Украины!“. В Нижегородской области был задержан муниципальный депутат города Выкса Дмитрий Мочалин, вышедший на улицу с лозунгом „Мир — Украине. Солдат — домой“.

Также одиночные антивоенные акции прошли в других городах России.

Антивоенная акция состоялась и в Таллинне. Более подробно ЗДЕСЬ.