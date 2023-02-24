СЕГОДНЯ | На ЧМ в Планице определится чемпион мира в мужском скиатлоне
На проходящем в Планице чемпионате мира по лыжным видам спорта сегодня запланирована мужская гонка — скиатлон на 15 км (классическим сителм) + 15 км (коньковым) со сменой лыж. Начало соревнований в 16:30.
На старт выйдет 66 человек, в том числе двое эстонцев – Алвар Йоханнес Алев ( номер - 42) и Каарел Каспер Кырге (54).
Александр Большунов — действующий олимпийский чемпион и чемпион мира в этой дисциплине, но россияне не принимают участие в чемпионате мира в этом году из-за войны в Украине.
Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, который уже выиграл золотую медаль на ЧМ в спринте, безусловно, является одним из главных фаворитов предстоящей гонке. Судя по нынешнему сезону, его главным конкурентом может стать товарищ по сборной Паал Голдберг, который лидирует на этапе КМ в гонках на длинные дистанции.
Сегодня вечером также пройдут квалификационные соревнования по прыжкам с трамплина среди мужчин.