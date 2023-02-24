СЕГОДНЯ | На ЧМ в Планице определится чемпион мира в мужском скиатлоне

На старт выйдет 66 человек, в том числе двое эстонцев – Алвар Йоханнес Алев ( номер - 42) и Каарел Каспер Кырге (54).

Александр Большунов — действующий олимпийский чемпион и чемпион мира в этой дисциплине, но россияне не принимают участие в чемпионате мира в этом году из-за войны в Украине.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, который уже выиграл золотую медаль на ЧМ в спринте, безусловно, является одним из главных фаворитов предстоящей гонке. Судя по нынешнему сезону, его главным конкурентом может стать товарищ по сборной Паал Голдберг, который лидирует на этапе КМ в гонках на длинные дистанции.

Сегодня вечером также пройдут квалификационные соревнования по прыжкам с трамплина среди мужчин.

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