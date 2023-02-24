ФОТО | ЧМ в Планице: Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в мужском скиатлоне

Йоханнес Клэбо (+12,2) занял второе место после Крюгера, а Шюр Рете (+14,1) — третье.

Пол Гульберг еще один норвежец (+45,9) занял четвертое место, обогнав на финише шведа Вильяма Поромаа (+46,4).

Эстонские лыжники Алвар Йоханнес Алев пересек финишную черту на 35-м месте (+5,57,3), а Каарел Каспер Кырге на 39-м месте (+7,18,7). Из 66 спортсменов до финиша дошло 45.

В пятницу вечером прошли квалификационные соревнования по прыжкам с трамплина среди мужчин. Артти Айгро совершил хороший прыжок и прошел квалификацию, заняв 17-е место. Айгро прыгнул на 97 метров и набрал 124,2 балла. Кевин Мальцев занял 52 место, т.е. не попал в основные соревнования. Его потолок сегодня составил 90 метров и 106,5 балла. 1,4 очка отделяли его от 50-го места.

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