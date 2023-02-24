24.02.2023, 13:45
ВИДЕО | Украинцы в знак благодарности спели „народный гимн“ Эстонии
ФОТО: Kuvatõmmis
Украинские военные беженцы и украинцы Эстонии спели ко Дню независимости ЭР известную эстонскую песню „Ta lendab mesipuu poole„ («Она летит к улью“).
„Народный гимн“ звучит в знак благодарности жителям Эстонии за всестороннюю помощь Украине. „Дорогие эстонцы, ваша поддержка невероятна. В этот день, 24 февраля, нам сложно отыскать правильные слова, поэтому мы споем вам от всего сердца!“, - говорят авторы.
Слушайте песню!