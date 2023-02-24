Спикеры парламентов Балтийских стран и Польши потребовали от России незамедлительно прекратить войну

По словам спикеров, Украина разделяет наши общие ценности, такие как демократия, правовое государство и соблюдение прав человека, и украинцы платят самую высокую цену за защиту наших общих ценностей и безопасности Европы. „Место Украины – в семье свободных и демократических евроатлантических государств. Мы взяли на себя обязательство и в дальнейшем поддерживать усилия Украины по вступлению в Европейский союз и НАТО“, – заверили они в совместном заявлении.

По словам спикеров, Балтийские страны и Польша приняли твердое решение продолжить оказывать Украине политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку столько, сколько это потребуется. „Призываем другие страны увеличить предоставляемую Украине поддержку, чтобы обеспечить стране возможность защитить свою независимость и восстановить свою территориальную целостность. Мы поддерживаем предложенный президентом Владимиром Зеленским план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, цель которого – обеспечить прочную безопасность в Украине и во всем регионе. Совместно с другими партнерами мы продолжим прилагать усилия, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе ее разрушенной инфраструктуры“, – отметили они.

Они вновь заявили о своей полной солидарности с народом Украины; отметили его смелость и стойкость в борьбе за свободу и суверенитет Украины; помянули всех тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя независимости Украины, а также выразили глубокие соболезнования семьям жертв продолжающейся агрессии России против Украины. Спикеры также вновь заявили о своей непоколебимой поддержке и приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Спикеры парламентов выступили с совместным заявлением в годовщину полномасштабного, неспровоцированного и незаконного военного вторжения России в Украину. „Продолжающаяся агрессия России против Украины принесла народу страны огромные страдания и повлияла на жизни миллионов людей во всем мире. Она подорвала безопасность и стабильность в Европе и во всем мире и представляет собой серьезное нападение на международный порядок, основанный на правилах“, – отметили спикеры четырех стран.

Спикеры парламентов осудили продолжающуюся агрессию России против Украины, заявили о своем решительном неприятии незаконной аннексии территорий Украины Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья и выразили глубокую обеспокоенность в связи с растущим военным присутствием России в Беларуси как фактором, увеличивающим угрозу безопасности в регионе.

„Мы вновь повторяем свое требование, чтобы Россия незамедлительно прекратила военные действия против Украины, все преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданские население и инфраструктуру, немедленно и безоговорочно вывела все войска и военное оборудование с территории Украины в ее международно признанных границах“, – сказали спикеры в своем заявлении. „Мы призываем власти Беларуси и Ирана прекратить оказывать России поддержку в войне против Украины. Мы также призываем другие государства прекратить любую деятельность, способствующую агрессии России“.

Спикеры заверили, что Балтийские страны и Польша продолжат наращивание коллективного давления на Россию, чтобы она прекратила войну и вывела свои войска из Украины, повышая цену агрессии для России, ужесточая и расширяя направленные против России ограничительные меры и усиливая международную изоляцию России во всех возможных формах и сферах. Они также осудили усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Спикеры парламентов подчеркнули, что Россия, а также все виновные и соучастники должны понести ответственность за преступление агрессии, военные преступления, геноцид и преступления против человечности. „Мы выражаем поддержку расследованию, начатому Международным уголовным судом с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших военные преступления, геноцид и преступления против человечности на территории Украины. Мы призываем в скорейшем порядке создать под эгидой ООН специальный международный трибунал, чтобы привлечь политическое и военное руководство России к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины“, – сказали они.

Спикеры также заявили, что Россия должна выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб. „Мы ведем со своими союзниками и партнерами сотрудничество, чтобы замороженные активы России были направлены на поддержку восстановления Украины и на возмещение ущерба“, – отметили они.

„Тирания и террор должны пасть. Мир и свобода должны восторжествовать. Победа Украины – это единственная возможность для восстановления мира в Европе. Мы поддерживаем Украину“, – добавили спикеры четырех государств в совместном заявлении.

Помимо Ратаса, совместное заявление подписали Эдвардс Смилтенс от парламента Латвии, Виктория Чмилите-Нильсен от парламента Литвы и Эльжбета Витек от парламента Польши.