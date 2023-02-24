Уважать суверенитет, отказаться от односторонних санкций и менталитета холодной войны. Китай представил план урегулирования войны в Украине

Уважать суверенитет всех стран. По мнению Китая, все страны должны строго соблюдать международное законодательство, в том числе цели и принципы Устава ООН. Также должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран, а международное право должно применяться без двойных стандартов.

Отказаться от менталитета холодной войны. В этом пункте Китай призывает относиться серьезно к законным интересам безопасности отдельных стран, и не пытаться обеспечивать безопасность регионов с помощью усиления или расширения военных блоков. „Мы должны придерживаться общей концепции безопасности и не допускать формирования лагерных противостояний“, — говорится в документе.

Прекратить огонь. Китай отмечает, что „в войнах нет победителей“, и призывает страны „не подливать масла в огонь“. КНР также настаивает, что необходимо возобновление прямого диалога между Россией и Украиной.

Начать мирные переговоры. „Диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса“, — говорится в плане. Китай также призывает международное сообщество создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Разрешить гуманитарный кризис. Пекин призывает не допускать политизации гуманитарных вопросов, защищать безопасность гражданских лиц и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации. Помимо этого, КНР предлагает нарастить гуманитарную помощь и поддерживать координирующую роль ООН в этом вопросе.

Защита гражданских лиц и военнопленных. Китай призывает стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, а также уважать основные права военнопленных и создать более благоприятные условия для их обмена.

Поддерживать безопасность атомных электростанций. Китай призывает стороны конфликта „противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты“, а также соблюдать конвенции о ядерной безопасности.

Снижение стратегических рисков. Пекин подчеркивает, что ядерное оружие не может быть использовано, равно как биологическое и химическое оружие.

Гарантировать вывоз зерна. Китай считает, что все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю.

Прекратить односторонние санкции. Китай считает, что односторонние санкции „не только не решат проблемы, но и создадут новые“. Он призывает все „соответствующие страны“ прекратить злоупотреблять односторонними санкциями, сыграть свою роль в урегулировании кризиса и создать условия для развития экономики развивающихся стран.