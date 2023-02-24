Уважать суверенитет, отказаться от односторонних санкций и менталитета холодной войны. Китай представил план урегулирования войны в Украине(42)
Министерство иностранных дел Китая опубликовало план КНР по урегулированию полномасштабной войны в Украине. Документ называется „Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса“, пишет „Медуза“.
Он включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить, чтобы приблизить завершение войны:
Уважать суверенитет всех стран. По мнению Китая, все страны должны строго соблюдать международное законодательство, в том числе цели и принципы Устава ООН. Также должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран, а международное право должно применяться без двойных стандартов.
Отказаться от менталитета холодной войны. В этом пункте Китай призывает относиться серьезно к законным интересам безопасности отдельных стран, и не пытаться обеспечивать безопасность регионов с помощью усиления или расширения военных блоков. „Мы должны придерживаться общей концепции безопасности и не допускать формирования лагерных противостояний“, — говорится в документе.
Прекратить огонь. Китай отмечает, что „в войнах нет победителей“, и призывает страны „не подливать масла в огонь“. КНР также настаивает, что необходимо возобновление прямого диалога между Россией и Украиной.
Начать мирные переговоры. „Диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса“, — говорится в плане. Китай также призывает международное сообщество создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.
Разрешить гуманитарный кризис. Пекин призывает не допускать политизации гуманитарных вопросов, защищать безопасность гражданских лиц и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации. Помимо этого, КНР предлагает нарастить гуманитарную помощь и поддерживать координирующую роль ООН в этом вопросе.
Защита гражданских лиц и военнопленных. Китай призывает стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, а также уважать основные права военнопленных и создать более благоприятные условия для их обмена.
Поддерживать безопасность атомных электростанций. Китай призывает стороны конфликта „противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты“, а также соблюдать конвенции о ядерной безопасности.
Снижение стратегических рисков. Пекин подчеркивает, что ядерное оружие не может быть использовано, равно как биологическое и химическое оружие.
Гарантировать вывоз зерна. Китай считает, что все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю.
Прекратить односторонние санкции. Китай считает, что односторонние санкции „не только не решат проблемы, но и создадут новые“. Он призывает все „соответствующие страны“ прекратить злоупотреблять односторонними санкциями, сыграть свою роль в урегулировании кризиса и создать условия для развития экономики развивающихся стран.
Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Пекин призывает все страны защищать мировую экономику и противостоять попыткам ее политизировать и использовать в качестве инструмента или оружия.
Содействовать послевоенному восстановлению. „Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов“, — говорится в документе.
Мирный план Китая анонсировал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат тогда не раскрыл детали плана, однако отметил, что для создания безопасного мира все страны должны уважать Устав ООН, а также суверенитет и территориальную целостность друг друга. При этом, отвечая на вопросы, он заявил, что также „необходимо уважать законные интересы безопасности России“.
Накануне публикации плана Ван И приехал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. С Украиной, как пишет AFP, Китай перед представлением плана не консультировался.