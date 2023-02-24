ФОТО | EKRE провела в Старом Таллинне факельное шествие

Прошлое факельное шествие, которое состоялось 2 февраля этого года в Тарту в годовщину подписания Тартуского мира, не обошлось без скандала. А именно, внимание общественности оказалось прикованным к одному из участников шествия, который внешне был похож на Адольфа Гитлера. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.