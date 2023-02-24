Анетт Контавейт пропустит очередной теннисный турнир из-за травмы

Контавейт, которая в последний раз выступала на турнире в Абу-Даби в начале февраля, 11 дней назад объявила в социальных сетях, что не сможет участвовать в турнирах в Дохе и Дубае из-за травмы поясницы.

„Начало 2023 года было трудным... Моя боль в спине беспокоила меня в большинстве матчей, которые я сыграла с октября прошлого года. Я пыталась помочь себе, лечилась и тренировалась как могла, но боль возвращается каждый раз, когда я начинаю играть. Поэтому я решила сделать перерыв на несколько недель“, — написал эстонская теннисистка в своем Instagram. Контавейт также надеялся вернуться на турниры в Индиан-Уэллсе и Майами в марте.

Теперь стало ясно, что Контавейт не будет участвовать в турнире WTA1000 в Индиан-Уэллсе, который стартует 8 марта. Вместо нее выступит бельгийская теннисистка Марина Заневская (WTA, 78-е место).

Ближайший турнир, на котором планирует выступить Анетт — Miami Open WTA1000, который стартует 21 марта.

В текущем мировом рейтинге 27-летняя Контавейт уже опустилась на 61-е место, потому что у нее были вычтены баллы. В феврале прошлого года эстонка выиграла турнир в Санкт-Петербурге (WTA 500) и вышла в финал Qatar Open (WTA 1000).