ВИДЕО | Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обратился к жителям Эстонии

Сегодня праздник Эстонской Республики. Нашей стране исполнилось 105 лет, но это только начало, потому что эстонская государственность и нация должны длиться на протяжении многих лет. У нас сильное правовое государство, где уважают основные права и свободы, что обеспечивает социальное развитие и благополучие. Обеспечение благополучия и безопасности жителей Эстонии, развитие культуры и языка – это одна из важных задач государства. Мы многого добились, но необходимо продолжать усилия и сохранять бдительность в это непростое время.

В праздничное настроение нельзя и невозможно забывать, что год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина – часть Европы, она защищает и европейскую безопасность, и ценности. Не надо создавать иллюзий. Война в Украине – дело Эстонии, Европы и всего мира. Эстония всесторонне помогает Украине, и мы продолжим оказание помощи. Украина заслуживает непоколебимой политической, экономической и военной поддержки, потому что российская агрессия должна быть остановлена ​​– война России против Украины должна закончиться победой Украины.

В Украине были совершены неописуемые ужасы. Преднамеренные нападения на гражданских лиц и объекты происходят каждый день. За международными преступлениями должна следовать ответственность. На скамью подсудимых должны попасть как исполнители, так и руководители этих преступлений. Политическое и военное руководство России также должно предстать перед специальным международным трибуналом за преступление агрессии.

Дорогие жители Эстонии, наслаждайтесь нашим праздником и гордитесь своей страной!