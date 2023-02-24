ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, как нарвитяне встретили рассвет 105 годовщины Эстонской республики!

В этом году солнца из-за туч не было видно, порошил снежок, но это даже радовало жителей и гостей приграничного города. „Как же хорошо, что легкий морозец!“ - то и дело слышалось вокруг. И только молодые люди из Noored Kotkad, стоявшие на своих постах с флагами в руках, несколько замерзли и после окончания церемонии, смеясь, обсуждали этот новый опыт, поздравляя друг друга с праздником.

По традиции после поднятия флага над Нарвских замком, выступили мэр города, священнослужители Эстонской апостольской и Русской православной церквей. Приехали на праздник в Нарву министр культуры Пирет Хартман и бывший президент Керсти Кальюлайд. „Нарва важна для Эстонии, важна для Европы! Я люблю Нарву и нарвитян, они в моем сердце“, - сказала Кальюлайд. Разумеется, вспомнили и о том, что сегодня трагическая для украинского народа дата - уже год на территории Украины идет война, которую развязала Россия.

Царил перед Нарвским замком и дух предстоящих выборов в Рийгикогу - уже с раннего утра началась агитационная работа кандидатов, с палатками, угощениям и поздравлениями нарвитян с праздником.

После окончания торжественной церемонии горожане и гости разбрелись по различным кафе, которые по традиции сегодня открыты с раннего утра и предлагают всем праздничный завтрак с обязательными бутербродами с килькой.

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