24.02.2023, 08:30
Зеленский: 2023 год станет годом победы Украины
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине начала полномасштабной войны, передает „Медуза“. В коротком ролике, появившемся в телеграме Зеленского утром 24 февраля, говорится, что это был „год боли, год надежды, год слез, год единства, год, который продолжается“.
„24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба“, — написал Зеленский.
„Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!“ — подчеркнул президент Украины.