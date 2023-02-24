Зеленский: 2023 год станет годом победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине начала полномасштабной войны, передает „Медуза“. В коротком ролике, появившемся в телеграме Зеленского утром 24 февраля, говорится, что это был „год боли, год надежды, год слез, год единства, год, который продолжается“.