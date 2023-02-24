ГАЛЕРЕЯ | На Тоомпеа в присутствии важных гостей подняли государственный флаг(53)
Утром 24 февраля, в годовщину становления Эстонской Республики, в Губернаторском саду на Тоомпеа прошла торжественная церемония поднятия государственного флага.
На церемонии выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочитал студент третьего курса XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Хеле Палумаа.
Также в мероприятие приняли участие президент Эстонской Республики Алар Карис, члены парламента и правительства, представители конституционных институтов и дипломатического корпуса, Общество эстонского флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта, а также находящиеся в Эстонии с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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