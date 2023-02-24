Министерство культуры: Россиянам не место за одним стартом с украинцами, которые борются за свою страну и свою жизнь

„Сейчас, когда прошел год с начала полномасштабной войны России в Украине, мы должны продемонстрировать нашу постоянную и непоколебимую поддержку Украины, а не ослабевать ее. Спортсменов из России и Белоруссии по-прежнему не приглашают на крупные соревнования – спортсменам из стран-агрессоров нет места за одним стартом вместе с украинцами, которые каждый день борются за свою страну и жизнь“, – сказал Пюрн.

„Решение об допуске спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры будут принимать международные спортивные федерации в ближайшее время через квалификационные соревнования. Однако продолжаем в один голос подчеркивать – будем поддерживать Украину на всех уровнях, в том числе и в сфере спорта, столько, сколько это будет необходимо. В то же время пора подумать и о том, как помочь спортивной сфере Украины и восстановить спортивные объекты после окончания войны“, — добавил вице-канцлер спорта.

По итогам встречи также было принято совместное заявление, в котором подчеркивается, что мы, как представители соседних с Россией стран, продолжаем поддерживать позицию о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Подписавшиеся стороны подчеркивают, что ослабление запрета для спортсменов подаст неверный сигнал, который Россия может использовать в своей пропаганде для оправдания жестокой войны.

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