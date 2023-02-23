Правда ли, что журнал Eulenspiegel выпустил обложку, посвящённую влиянию ЛГБТ и Украины на предстоящую Олимпиаду?

Кроме того, на вирусной обложке третий номер указан как 03/2023, хотя ранее такая нумерация использовалась лишь на сайте, а на официальных обложках она шла без нуля в начале числа. Соответственно, на первом номере указано 1/2023, на втором — 2/2023, а на официальном третьем — 3/2023.

На вирусной обложке указано, что это третий номер за 2023 год (03/2023). Однако „Проверено“ не нашло это изображение ни в соцсетях Eulenspiegel ( Twitter , Facebook , Instagram ), ни в галерее обложек на официальном сайте издания. Отсутствует оно и в разделе спецвыпусков. Свежие выпуски журнала выходят один раз в месяц. Первый номер за 2023 год вышел ещё в конце декабря 2022-го, второй выпуск появился в продаже 25 января 2023-го. Соответственно, третий журнал был издан 22 февраля. Опубликованная на сайте обложка третьего выпуска посвящена не Олимпийским играм, а строительству автомагистралей.

„Проверено“ отправило запрос в редакцию журнала с просьбой прокомментировать обложку с карикатурой на представителей ЛГБТ-сообщества и украинцев. По словам редактора Андреаса Користки, ответившего ещё 8 февраля, вирусная картинка подделана: „Эта обложка — фейк. Мы ещё не публиковали наш номер 03/2023“. Мы написали и художнику Томасу Куленбеку, чьим именем подписана карикатура с олимпийскими кольцами, он также опроверг свою причастность к рисунку: „Я не рисовал эту обложку. Хотя на ней есть моя подпись, что странно“.

Наиболее раннюю публикацию с фальшивой обложкой мы обнаружили в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (14 000 просмотров), где содержащий её пост был опубликован 30 января 2023 года в 12:11 по московскому времени. Этот канал можно по праву назвать стартовой площадкой распространения фейковых обложек, поскольку он уже неоднократно становился их первоисточником.

Авторы подобных пропагандистских фейков часто затрагивают тему ЛГБТ. Например, „Проверено“ недавно разбирало сфальсифицированный репортаж польского телеканала TVP о планах Польши создать воинское подразделение из представителей сексуальных меньшинств. В декабре 2022 года появился другой фейк, связанный и с ЛГБТ, и с Олимпиадой: тогда по Сети разошлось сфабрикованное видео телеканала Euronews о планах Международного олимпийского комитета (МОК) ввести квоту минимум 10% для спортсменов из ЛГБТ-сообщества.

Вероятно, поводом для создания ненастоящей обложки Eulenspiegel стали дискуссии вокруг допуска спортсменов из России и Беларуси к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. 26 января агентство Reuters сообщило, что МОК стремится пригласить на соревнования российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных участников. Против такого решения высказались министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт, а также президент страны Владимир Зеленский. 21 февраля представители 35 стран выпустили совместное заявление, в котором призвали МОК не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси даже под нейтральным флагом, пока организация не разработает чёткую и прозрачную схему получения соответствующего статуса, особенно в условиях, когда многие атлеты из двух стран напрямую финансируются правительствами и/или связаны с военизированными структурами.

Итог: Фейк