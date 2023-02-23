Выборы: центристы и EKRE лидируют в двух избирательных округах(11)
Социологическая служба Kantar Emor на основе двух последних опросов, проведенных по заказу новостной редакции ERR, определила поддержку партий по избирательным округам. В восьми из них лидируют реформисты, в двух - центристы, а в еще двух - Эстонская консервативная народная партия (EKRE). В опросах приняло участие более 3000 респондентов, сообщает ERR.
Партия реформ лидирует в округах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне (31,5%), Мустамяэ и Нымме (27,6%), Харьюмаа и Рапламаа (40,9%, там баллотируется премьер-министр Кая Каллас), Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа (29,5%), Ляэне-Вирумаа (41,1%, там баллотируется министр обороны Ханно Певкур), Ярвамаа и Вильяндимаа (37,4%), Йыгевамаа и Тартумаа (31,9%) и Тарту (33%).
Центристская партия лидирует в округах Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита (34,8%, там баллотируется мэр Таллинна Михаил Кылварт) и Ида-Вирумаа (27,6%, там баллотируется депутат Европарламента Яна Тоом).
EKRE лидирует в Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа (30,6%) и Пярнумаа (38,5%, там баллотируется вице-председатель партии Март Хельме).
Реформисты в этих четырех округах, где не лидируют, занимают второе место.
У партии Eesti 200 лучший результат - второе место в округе Тарту (15,6%, там баллотируется вице-председатель партии Кристина Каллас).
У Социал-демократической партии лучший результат - второе место в округе Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне (17,2%, там баллотируется Раймонд Кальюлайд)
У партии Isamaa лучший результат - третье место в округе Ляэне-Вирумаа (9,2%).