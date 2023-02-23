Выборы: центристы и EKRE лидируют в двух избирательных округах

Социологическая служба Kantar Emor на основе двух последних опросов, проведенных по заказу новостной редакции ERR, определила поддержку партий по избирательным округам. В восьми из них лидируют реформисты, в двух - центристы, а в еще двух - Эстонская консервативная народная партия (EKRE). В опросах приняло участие более 3000 респондентов, сообщает ERR.