Выборы 2023
23.02.2023, 21:27

Выборы: центристы и EKRE лидируют в двух избирательных округах

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Mart ja Martin Helme
Mart ja Martin Helme
ФОТО: Delfi Meedia

Социологическая служба Kantar Emor на основе двух последних опросов, проведенных по заказу новостной редакции ERR, определила поддержку партий по избирательным округам. В восьми из них лидируют реформисты, в двух - центристы, а в еще двух - Эстонская консервативная народная партия (EKRE). В опросах приняло участие более 3000 респондентов, сообщает ERR.

Партия реформ лидирует в округах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне (31,5%), Мустамяэ и Нымме (27,6%), Харьюмаа и Рапламаа (40,9%, там баллотируется премьер-министр Кая Каллас), Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа (29,5%), Ляэне-Вирумаа (41,1%, там баллотируется министр обороны Ханно Певкур), Ярвамаа и Вильяндимаа (37,4%), Йыгевамаа и Тартумаа (31,9%) и Тарту (33%).

Центристская партия лидирует в округах Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита (34,8%, там баллотируется мэр Таллинна Михаил Кылварт) и Ида-Вирумаа (27,6%, там баллотируется депутат Европарламента Яна Тоом).

EKRE лидирует в Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа (30,6%) и Пярнумаа (38,5%, там баллотируется вице-председатель партии Март Хельме).

Реформисты в этих четырех округах, где не лидируют, занимают второе место.

У партии Eesti 200 лучший результат - второе место в округе Тарту (15,6%, там баллотируется вице-председатель партии Кристина Каллас).

У Социал-демократической партии лучший результат - второе место в округе Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне (17,2%, там баллотируется Раймонд Кальюлайд)

У партии Isamaa лучший результат - третье место в округе Ляэне-Вирумаа (9,2%).

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