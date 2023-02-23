Военный дневник (365-й день) | Завтра - годовщина войны в Украине
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее. Завтра - год трагедии украинского народа.
В Белгородской области разбился российский самолет Су-25. Пилот погиб. Минобороны России официально подтвердило падение самолета Су-25 в Белгородской области. Самолет упал в безлюдной местности при возвращении на аэродром базирования. Жертв и разрушений на земле нет. Вероятная причина — техническая неисправность.
Глава МИД Швейцарии заявил о проходящих в стране переговорах по Украине. По его словам, они ведутся „не на самом высоком уровне“.
Минобороны РФ заявило, что Украина планирует „вооруженную провокацию“ в Приднестровье. Власти Молдовы это не подтвердили.
В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибли три сотрудника скорой помощи, заявили власти аннексированной ДНР.
Евгений Пригожин заявил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК Вагнера.
В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. В ходе визита он пообещал Украине 10 танков Leopard 2.
Суд в Украине арестовал имущество супруги Виктора Медведчука на 150 миллионов долларов.
В результате обстрела села Борисовка в Белгородской области погибла местная жительница.
Послы стран — членов Евросоюза вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций против России. Обсуждение продолжат завтра, сообщает журналист „Радио Свобода“ Рикард Йозвяк.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала, что ЕС введет новые санкции против России к 24 февраля — годовщине российского вторжения в Украину.
По данным СМИ, ЕС намерен ввести санкции против банка „Тинькофф“, Альфа-банка и Росбанка, десятков физических и юридических лиц, а также объявить торговые ограничения на товары, которые используют российские военные, в том числе электронику, редкоземельные металлы.