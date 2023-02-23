Военный дневник (365-й день) | Завтра - годовщина войны в Украине

В Белгородской области разбился российский самолет Су-25. Пилот погиб. Минобороны России официально подтвердило падение самолета Су-25 в Белгородской области. Самолет упал в безлюдной местности при возвращении на аэродром базирования. Жертв и разрушений на земле нет. Вероятная причина — техническая неисправность.

Глава МИД Швейцарии заявил о проходящих в стране переговорах по Украине. По его словам, они ведутся „не на самом высоком уровне“.

Минобороны РФ заявило, что Украина планирует „вооруженную провокацию“ в Приднестровье. Власти Молдовы это не подтвердили.

В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибли три сотрудника скорой помощи, заявили власти аннексированной ДНР.

Евгений Пригожин заявил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК Вагнера.

В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. В ходе визита он пообещал Украине 10 танков Leopard 2.

Суд в Украине арестовал имущество супруги Виктора Медведчука на 150 миллионов долларов.

В результате обстрела села Борисовка в Белгородской области погибла местная жительница.