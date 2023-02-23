СТАТИСТИКА | Почти 70% жителей Эстонии заказывают товары в интернет-магазинах: „Заказ товаров через интернет вызывает меньше стресса“

„Жители Эстонии обычно принимают решение в пользу заказа через интернет-магазин, исходя из цены. Товары для красоты и здоровья продолжают оставаться самой популярной категорией, за которой следуют товары моды. Заказ продуктов через интернет также становится все более распространенным явлением,“-говорит Ремо Кирсс, исполнительный директор DPD Eesti.

Постоянный интернет-покупатель заказывает в среднем 3,7 упаковки в месяц

Исследование э-коммерции DPD показало, что 52% от всех покупателей Эстонии, совершают покупки в э-магазинах не реже одного раза в месяц, что выше, чем в среднем по Европе (48%). Количество постоянных интернет-покупателей в Эстонии увеличилось на десятую часть по сравнению с прошлым годом. „Людей привлекает в э-магазины выгодная цена, экономия времени и удобство покупки товаров, не выходя из дома. Более половины постоянных интернет-покупателей в Эстонии считают, что в э-магазинах можно купить товары дешевле, чем в других местах,“- отметил Кирсс.

Жители Эстонии также считают, что заказ товаров через интернет вызывает меньше стресса, чем покупка в обычном магазине. „Если на данный момент обычный интернет-покупатель Эстонии получает в среднем 3,7 посылки в месяц, то в будущем это число, вероятно, увеличится. Это также подтверждается тем фактом, что заказ продуктов через интернет имеет тенденцию к постоянному росту. Сегодня 43% постоянных интернет-покупателей Эстонии также заказывают оттуда и продуктыпитания. В наше время, когда почти все продукты можно удобно заказать через интернет на дом, люди не хотят тратить время на походы в продуктовый магазин,“-сказал Кирсс. Также становится более популярным заказ готовой еды на дом — почти 70% постоянных интернет-покупателей делают это раз в месяц.