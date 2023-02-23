СТАТИСТИКА | Почти 70% жителей Эстонии заказывают товары в интернет-магазинах: „Заказ товаров через интернет вызывает меньше стресса“
Cогласно общеевропейскому опросу, проведенному логистической компанией DPD, количество жителей Эстонии, делающих заказы в интернет-магазинах, по сравнению с прошлым годом остается на том же уровне, но ниже, чем в среднем по Европе. Платформы для продаж между частными лицами и онлайн-заказ продуктов питания становятся все более популярными среди жителей Эстонии.
„Жители Эстонии обычно принимают решение в пользу заказа через интернет-магазин, исходя из цены. Товары для красоты и здоровья продолжают оставаться самой популярной категорией, за которой следуют товары моды. Заказ продуктов через интернет также становится все более распространенным явлением,“-говорит Ремо Кирсс, исполнительный директор DPD Eesti.
Постоянный интернет-покупатель заказывает в среднем 3,7 упаковки в месяц
Исследование э-коммерции DPD показало, что 52% от всех покупателей Эстонии, совершают покупки в э-магазинах не реже одного раза в месяц, что выше, чем в среднем по Европе (48%). Количество постоянных интернет-покупателей в Эстонии увеличилось на десятую часть по сравнению с прошлым годом. „Людей привлекает в э-магазины выгодная цена, экономия времени и удобство покупки товаров, не выходя из дома. Более половины постоянных интернет-покупателей в Эстонии считают, что в э-магазинах можно купить товары дешевле, чем в других местах,“- отметил Кирсс.
Жители Эстонии также считают, что заказ товаров через интернет вызывает меньше стресса, чем покупка в обычном магазине. „Если на данный момент обычный интернет-покупатель Эстонии получает в среднем 3,7 посылки в месяц, то в будущем это число, вероятно, увеличится. Это также подтверждается тем фактом, что заказ продуктов через интернет имеет тенденцию к постоянному росту. Сегодня 43% постоянных интернет-покупателей Эстонии также заказывают оттуда и продуктыпитания. В наше время, когда почти все продукты можно удобно заказать через интернет на дом, люди не хотят тратить время на походы в продуктовый магазин,“-сказал Кирсс. Также становится более популярным заказ готовой еды на дом — почти 70% постоянных интернет-покупателей делают это раз в месяц.
Жители как других европейских стран, так и Эстонии относительно лояльно относятся к знакомым им интернет-магазинам. „84% постоянных интернет-покупателей предпочитают заказывать товары с веб-сайта, где они уже что-то заказывали ранее. Это иллюстрирует важность очень хорошего пользовательского опыта интернет-магазина, а также удовлетворенность службой логистики,поэтому покупатель возвращается в этот магазин снова“- говорит исполнительный директор DPD Eesti.
Платформы для продаж между частными лицами набирают популярность
Платформы C2C, или платформы для продаж между частными лицами, которые уже используют более половины покупателей Эстонии, совершающих э-покупки, становятся все более популярными. По словам Ауне Аунапуу, руководителя и соучредителя платформы по продаже новых и бывших в употреблении модных товаров Yaga, 70% всех пользователей платформы — это те, кто и продает, и покупает. „Для продавцов это хорошая возможность подзаработать, превращая неиспользуемые дома вещи в деньги, а для покупателей на Yaga значительно более низкие цены по сравнению с розничными ценами,“- говорит Аунапуу.
Только благодаря Yaga более 800 000 товаров нашли нового владельца. „Это значит, что такое же количество новинок потенциально осталось некупленными в магазине. Мы видим, что потребительские привычки меняются, покупка переработанных товаров становится новой нормой, и люди видят негативные последствия чрезмерного потребления для окружающей среды,“- сказал Аунапуу.
По словам Кирса, результаты опроса DPD также подтверждают популярность таких платформ. „Для 67% потребителей возможность сэкономить говорит в пользу таких платформ, а 38% потребителей ценят возможность приобретать то, что им нужно, более экологичным способом. Глядя на текущее стремительное развитие платформ C2C, их популярность в будущем будет расти как среди обычных потребителей, так и среди малого бизнеса,“- сказал он.