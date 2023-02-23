Новости Эстонии
23.02.2023, 19:00

Объявлены лучшие работодатели Эстонии. Посмотрите, входит ли ваш работодатель в рейтинг лучших!

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LHV
LHV
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Со 2 января прошлого года по 31 января этого года CV-Online Estonia (CV.ee) проводил ежегодный опрос лучших работодателей, в котором приняли участие около 13 000 человек. В ходе опроса каждый мог проголосовать за компанию, в которой он больше всего хотел бы работать. В дополнение к „самому популярному“ Топ-работодателю 2023 года были выбраны лучшие работодатели в шести секторах бизнеса, пишет Ärileht.

„Несмотря на некоторое охлаждение экономики, на рынке труда по-прежнему идет активная борьба за лучших работников. Лучшие работники, в свою очередь, проводят тщательную проверку данных о работодателе, прежде чем подать заявку или принять предложение о работе. У тех, кто номинирован как Топ-работодатель, есть хорошая возможность создать для себя преимущества“, — говорит генеральный директор CV.ee Агу Вахер.

Лучшие работодатели 2022 года:

Наиболее привлекательным работодателем является LHV PANK AS

Победитель в финансовой сфере – LHV PANK AS

Победитель в сфере торговли – COOP EESTI AS

Победитель в сфере обслуживания – BOLT TECHNOLOGIES OÜ

Победитель в области транспорта и логистики – LUX EXPRESS ESTONIA AS

Победитель в области информационных технологий и телекоммуникаций – TELIA EESTI AS

Победитель в области производства – ABB AS

С полным списком лучших работодателей можно ознакомиться на странице https://hr.cv.ee/top-tooandja-tulemused-2023.

Опрос лучших работодателей организует ведущий партнер по подбору персонала CV-Online Estonia (CV.ee). Конкурс имеет давнюю историю: лучшие работодатели выбирались на протяжении последних 11 лет. Аналогичный конкурс проводится и в других странах Балтии под общим названием „Лучший работодатель“.

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