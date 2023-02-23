Объявлены лучшие работодатели Эстонии. Посмотрите, входит ли ваш работодатель в рейтинг лучших!

Со 2 января прошлого года по 31 января этого года CV-Online Estonia (CV.ee) проводил ежегодный опрос лучших работодателей, в котором приняли участие около 13 000 человек. В ходе опроса каждый мог проголосовать за компанию, в которой он больше всего хотел бы работать. В дополнение к „самому популярному“ Топ-работодателю 2023 года были выбраны лучшие работодатели в шести секторах бизнеса, пишет Ärileht.