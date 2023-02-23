Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель:„История на стороне Украины. Но ее ход нужно ускорить“. Что ЕС за год сделал для противостояния российской агрессии?

24 февраля 2022 года навеки запомнится нам как день, когда Россия начала жестокое, неспровоцированное и противозаконное вторжение в Украину. Оно было и остается примером агрессии чистой воды и явного нарушения Устава ООН. Эта война не „просто европейский вопрос“ и не „борьба Запада против всех“. Она решает, в каком мире мы все хотим жить. Ведь никто не сможет чувствовать себя в безопасности, если незаконное применение силы ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности будет как-то „нормализировано“. Поэтому действие международного права нужно обеспечивать везде, чтобы защищать всех от силовой политики, шантажа и военных нападений.

Теперь, год спустя, есть опасность, что люди привыкнут видеть столь многочисленные картины военных преступлений и зверств; что используемые нами слова начнут утрачивать значимость из-за того, что нам приходится их так часто повторять; что мы устанем и наша решимость ослабнет — ведь время идет, а задача наша сложна.

Этого допустить нельзя. Ведь Россия продолжает каждый день нарушать Устав ООН, создавая своей империалистической политикой опасный прецедент для всего мира. Каждый день Россия продолжает убивать ни в чем не повинных украинских женщин, мужчин, детей и осыпать города и гражданские объекты градом ракет. Каждый день Россия продолжает сеять ложь и фабрикации.

Для Европейского союза и наших партнеров не существует другого варианта, кроме как продолжить реализацию нашей „тройной стратегии“, которая включает:

поддержку Украины;

давление на Россию с целью заставить ее прекратить незаконную агрессию;

помощь остальному миру в борьбе с негативными последствиями этой агрессии.