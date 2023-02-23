ФОТО | Криптопредпринимателя осудили за хранение детской порнографии

Пыхьская окружная прокуратура обвинила 37-летнего Биллсона в неоднократном приобретении и хранении по месту жительства в период с 16 января 2018 года по 10 мая 2022 года изображений и видеофайлов, изображающих лицо в возрасте до 14 лет в порнографических и/или эротических ситуациях и лицо в возрасте до 18 лет в порнографических ситуациях.

„В ходе процедуры признания вины суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы, которое не будет приведено в исполнение, если мужчина не совершит нового умышленного преступления в течение 1 года и 1 месяца испытательного срока“, - сказала Кристийна Кивари, советник по связям с общественностью прокуратуры. Биллсон также должен будет выплатить 1 594 евро в качестве судебных издержек.

Вийвика Сиплане, пресс-секретарь Харьюсого уездного суда, сообщила, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней после оглашения. Таким образом, решение еще не вступило в силу. „Обвиняемый и адвокат могут также обжаловать приговор по процедуре признания вины, если деяние, описанное в соглашении о признании вины, не является преступлением, если оно неправильно квалифицировано по Уголовному кодексу или если обвиняемый был приговорен к наказанию за преступление, которое не предусмотрено законом“, - сказала она.

В 2021 году Ärileht писал о том, как Бенджамин Питер Биллсон (тогда известный как Бен Лаас-Биллсон) присоединился к компании Avokaado, занимающейся управлением жизненным циклом контрактов, в качестве менеджера по развитию. В статье говорилось, что Биллсон - „опытный ветеран маркетинга, работавший с различными брендами, агентствами и издательствами, занимавший должность менеджера по маркетингу в рекламном технологическом стартапе NEXD. Биллсон создавал ценности в качестве консультанта по маркетингу для широкого круга технологических компаний“.