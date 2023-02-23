Тележурналист в США был убит во время репортажа с места убийства
В городе Орландо в американском штате Флорида журналист местного телевидения получил смертельное ранение во время репортажа с места другого убийства, случившегося несколькими часами ранее. Вместе с ним погибла девятилетняя девочка, пишет BBC Russian.
По сообщениям полиции, другой репортер и мать девочки были ранены тем же человеком. Он также подозревается в еще одном убийстве.
Двое журналистов канала Spectrum News 13 вели репортаж с места убийства молодой женщины в Пайн-Хиллз, окраине города Орландо, произошедшего утром 22 февраля, когда подозреваемый вернулся на место преступления. Пока непонятно, почему нападавший открыл по ним огонь.
Полиция задержала подозреваемого, он был вооружен и оказал сопротивление при аресте, сообщили следователи.
Имена погибших пока не называются.
На пресс-конференции шериф округа Ориндж Джон Мина сказал, что нападение на журналистов произошло примерно в четыре часа дня по местному времени (22:00 GMT). Они находились в своем автомобиле или рядом с ним, при этом сама машина не имела маркировки телеканала.
По словам шерифа, журналисты вели репортаж об убийстве, случившемся около 11 часов утра, в результате которого 20-летняя девушка получила смертельные ранения. В этот момент подозреваемый - 19-летний Кит Мозес - вернулся на место происшествия и открыл по ним огонь.
После этого Мозес зашел в соседний дом и открыл стрельбу по его обитателям - матери с дочерью. Девочка погибла, мать находится в больнице в критическом состоянии.
Находившиеся поблизости другие репортеры оказали первую помощь пострадавшим.
Это 19-летний Кит Мелвин Мозес, подозреваемый в серии вооруженных нападений, в результате которых погибли три человека, под стражей в управлении по борьбе с наркотиками. Это печальный день для нашего сообщества. Сегодня были убиты трое, в том числе женщина около 20 лет, 9-летняя девочка и сотрудник @MyNews13
Офис шерифа округа Ориндж (@OrangeCoSheriff) 23 февраля 2023 г.
После известия о смерти их репортера канал Spectrum 13 продолжил прямой репортаж с места событий.
Грег Энджел, ведущий новостей на станции, сообщил, что раненый журналист смог поговорить со следователями и коллегами.
Шериф Мина рассказал журналистам, что задержанный Мозес неоднократно сталкивался с правоохранительными органами - его обвиняли в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и кражах со взломом.
По словам шерифа, Мозес был знаком с застреленной утром девушкой, но, насколько известно, никак не был связан с другими жертвами стрельбы.
Полицейские пока не знают, почему Мозес стрелял в журналистов - возможно, сказал шериф, он принял их за полицейских.
Репортер другого телеканала в Орландо, WESH 2, рассказала, что она вместе с оператором покинула место преступления за несколько мгновений до стрельбы.
„У нас было какое-то нехорошее предчувствие, и мы решили уйти от греха подальше“, - сказала Сенет Гебрегиоргис.
Компания Charter Communications, которой принадлежит телеканал, выпустила заявление, в котором назвала нападение ужасной трагедией для жителей Орландо.
„Мы глубоко опечалены гибелью нашего коллеги и других людей, бессмысленно убитых сегодня“, - заявила компания.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила соболезнования в „Твиттере“, сказав: „Мы соболезнуем семье погибшего сегодня журналиста и раненому члену съемочной группы в округе Оранж, штат Флорида, а также всей команде Spectrum News“.
По данным Комитета по защите журналистов, в 2022 году во всем мире было убито 40 журналистов, но только один из них - в Соединенных Штатах.аж.